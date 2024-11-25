Научная статья, написание

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Закрыт6 заявок38 просмотров

Здравствуйте. Нужна помощь в написании научной статьи. А именно, правила оформления, размещения, сама статья. Тема исследования - Сон. Правильный сон. Последствие ракетных ударов на сон. Оплата условная, так как нет понимания объема.

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