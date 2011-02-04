Есть срочный заказ на выполнение курсовой по инновационному менеджменту.Объем 25-30 стр. Работу выполнять в соответствии с методичкой- там есть весь ход выполнения работы. Раздел теоретический готов( следует уменьшить стр. до 10). Необходимо выполнить проектную часть ...
Научное редактирование юридической монографии
Кто необходим: кандидат юридических наук, специалист по российскому налоговому праву.
Что необходимо: редактирование монографии по налоговому праву. Фактура вся (объем) есть (170 стр.), необходимо глубокое научное редактирование.
Опыт написания/редактирования собственных и чужих монографий обязателен.
Без предоплаты. Срок работы: 2 - максимум 3 недели.
292669542
+7 915 0569894
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