Научное редактирование юридической монографии

$1000
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Завершен3 заявки270 просмотров

Кто необходим: кандидат юридических наук, специалист по российскому налоговому праву.

Что необходимо: редактирование монографии по налоговому праву. Фактура вся (объем) есть (170 стр.), необходимо глубокое научное редактирование.

Опыт написания/редактирования собственных и чужих монографий обязателен.

Без предоплаты. Срок работы: 2 - максимум 3 недели.

[email protected]

292669542

+7 915 0569894

14 лет назад
Rodis
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

osenka
Елена 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$900
14 дней
Исключительно позитивное мнение о сотрудничестве с Еленой. Намерена сотрудничать дальше.
Отличный заказчик! Четкое задание и своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

osenka
Елена 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад