Небольшой реферат

Нужно написать 2 курсовые работы по исследованию систем управления (ИСУ). Возможные темы: 1.Анализ эффективности моделей применяемых при разработке управленческих решений. 2.Проблематика автоматизации проектирования систем управления. 3.Анализ проблем планирования как функции управления. 4.Исследование механизма мотивации как функции управления. 5.Анализ критериев и показателей ...