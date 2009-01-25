Небольшой реферат

$20
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки397 просмотров
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Добрый день требуется написать небольшой рефератик по теме

Педагогика ЗУНов и научные школы. Курсовые и дипломные работы.

Требуется до завтра. Оплата 600р. Писать в личку.

15 лет назад
svitalys
Виталий 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Молодец. Отлично справилась с работой, реферат сдан )) В общем рекомендую.
Понимающий заказчик, всегда на связи, оперативен и оплата в срок. +10