Необходима теория для диплома

Тема "теория и практика кластерного анализа для сегментации пользователей сотовой связи на базе пользователей международной и междугородней связи"

Практика сделана на базе spss с помощью двухэтапного и иерархического кластерного анализа.

Практика есть в презентации и все файлы (исходники и спсс).

Нужно написать теорию, есть план диплома, поддающийся редактированию.

Надо сдать все не позже 2го апреля, лучше сдавать поэтапно, аля в феврале первую, в марте вторую главу.

В теме разбираюсь хорошо, запросто сориентирую что нужно писать.