Несложные доработки диплома, внешняя политика

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Закрыт1 заявка84 просмотра

Замечания преподавателя во вложении.

Сам диплом скину исполнителю.

Срок до вечера 26 апреля

10 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров