Здравствуйте,уважаемые авторы. Нужно написать реферат по предмету грузоведение - введение в специальность. Интересует цена и срок? Предоплат нет. Просим вас оставлять ваши контакты.
Нужен диплом по управлению персоналом
Вид работы: Дипломная
Специальность: УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Тема работы: Влияние организационной культуры на эффективность деятельности персонала страховой компании ( на примере ООО " Норд")
Объем работы в страницах А4: около 90 ( это вместе с заключением, литературой и приложениями)
Срок сдачи работы: 4 февраля
Наличие методички: методичка есть, требование и правильное оформление (сброшу сразу)
Наличие плана работы: нет
Дополнительные пожелания: да!
1) Нужно выбрать типологию Орг культ и на осове этой типологии влиять на деятельность персонала.
2) Аналитический раздел
( написать об орг культуре, типология, что такое эффективность деятельности и специфика страховой компании).
Аналитически проанализировать компанию ( структура и дифференциация персонала по соц факторам, пол, возраст, стаж и т.д.) ( показать результаты исследования по определению типа орг культ нашей страх компании)
3) проектные рекомендации по изменению орг культ с целью увеличения эффективности.
ЭТО ВСЕ МНЕ СКАЗАЛ КУРАТОР.
Сдача работы - поглавно.
Пишите ОБЯЗАТЕЛЬНО цены.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Необходимо выполнить отчет по производственной практике (бухучет, 3 курс). Есть материал по предприятию (уже выполнена курсовая работа) Методичку сброшу выбранному исполнителю. Объем - 30 стр. Сроки - ...Завершен14 лет назад
Здравствуйте! Необходимо выполнить отчет по практике по бухгалтерскому учету (есть методичка) Есть материал по предприятию. Объем - 30 стр. Сроки - 5 дней. Жду предложения по цене ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Необходимо выполнить реферат по конституционному праву зарубежных стран (тема и требования в прикрепленном файле) Объем - 15 стр. Жду предложения по срокам и цене.Завершен14 лет назад
Здравствуйте! Необходимо выполнить реферат по гражданскому праву (тема и требования в прикрепленном файле) Объем - 15 стр. Жду преложения по срокам и цене.Завершен14 лет назад
Роль информации в процессе принятия управленческих решений 25 страниц. Внизустраничные сноски. Антиплагиат от 70%. . Срок четыре дня.Завершен14 лет назад
Предмет: Теория организации и систем управления Тема: Пути сoвершенствования cистемы внутpифирменного oбучения и пoвышения квaлификации кaдров cферы уcлуг Количество страниц: 70 Вид работы: Дипломная Tип работы: Теоретическая с практикой Дополнительные требования: http://www.mgpu.ru/news.php?news=3608 Управление персоналом, 5 ...Закрыт14 лет назад
Список тем Реализация стратегий в антикризисном управлении Роль и функции антикризисного регулирования Система антикризисного регулирования Меры антикризисного регулирования Меры, применяемые к предприятиям-банкротам. Деятельность антикризисного управляющего Профилактика банкротства ...Завершен14 лет назад
- $50
Темы реферата на выбор Выбор оптимальной БИС (Бухгалтерской информационной системы) для малого бизнеса. Выбор оптимальной БИС для среднего бизнеса. Выбор оптимальной БИС для крупного бизнеса. Выбор оптимальной БИС для ...Завершен14 лет назад
- $50
Здравствуйте,уважаемые авторы. Нужно написать курсовую по предмету введения в специальность. Интересует цена и срок? Предоплат нет. Просим вас оставлять ваши контакты. А именно: Почта и мобильный телефон для связи. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад