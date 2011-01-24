Нужен диплом по управлению персоналом

Вид работы: Дипломная

Специальность: УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Тема работы: Влияние организационной культуры на эффективность деятельности персонала страховой компании ( на примере ООО " Норд")

Объем работы в страницах А4: около 90 ( это вместе с заключением, литературой и приложениями)

Срок сдачи работы: 4 февраля

Наличие методички: методичка есть, требование и правильное оформление (сброшу сразу)

Наличие плана работы: нет

Дополнительные пожелания: да!

1) Нужно выбрать типологию Орг культ и на осове этой типологии влиять на деятельность персонала.

2) Аналитический раздел

( написать об орг культуре, типология, что такое эффективность деятельности и специфика страховой компании).

Аналитически проанализировать компанию ( структура и дифференциация персонала по соц факторам, пол, возраст, стаж и т.д.) ( показать результаты исследования по определению типа орг культ нашей страх компании)

3) проектные рекомендации по изменению орг культ с целью увеличения эффективности.

ЭТО ВСЕ МНЕ СКАЗАЛ КУРАТОР.

Сдача работы - поглавно.

Пишите ОБЯЗАТЕЛЬНО цены.