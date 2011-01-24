Вид работы: Дипломная Специальность: УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ Тема работы: Влияние организационной культуры на эффективность деятельности персонала страховой компании ( на примере ООО " Норд") Объем работы в страницах А4: около 90 ( это ...
Нужен диплом Семейное право/Юриспруденция-1
Тип работы: Дипломная работа
Предмет/Специальность: Семейное право/ Юриспруденция
Тема работы: Родительские правоотношения в семейном праве РФ
Объем работы в страницах (ф.А4): минимум 70, максимум 90 чистого текста
Срок окончательной сдачи работы: 3 февраля (черновик диплома)
Требования к оформлению: поля : слева 2,5, справа - не менее 1, сверху и снизу 2,5.
Шрифт. 14 интервал 1,5 . сноски - шрифт 10 интервал 1; Судебная практика в работе, Литература за последние 3 года, Источников не менее 60. Каждый параграф не менее 8 страниц
Есть утвержденный план
Срок - март
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