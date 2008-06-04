Нужна курсовая

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Закрыт1 заявка166 просмотров

Неоходимо написать курсовую по медицинскому товароведению.

Т.з. в приложении, вариант № 37

Оплата webmoney, либо наличными (если в Москве)

Стоимость проекта - одна тысяча рублей

Просьба ВНИМАТЕЛЬНО читать приложенный файл и реально оценивать свои возможности!!!

Оплата только по выполнении. Возможна постепенная оплата, т.е. после выполнения 50% работы, Вы присылаете мне то, что сделали, я плачу 50% стоимости, если половина этой работы сделана нормально.

Пишите в icq 2 3 4 5 6 5 4 4 7

И, если эту тему читают те, с кем я пытался работать раньше... мне надоело за Вами бегать! Если Вы стесняетесь сказать о том, что Вы не сможете сделать проект, то зачем подвязываться на работу?

17 лет назад
ckayt
Вадим 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

kameton
Виктор 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
7 дней
Взялся за работу... якобы, начал выполнять. На 3 мои вопроса о готовности к выполнению - ответил, что готов. Пропал на третий день. Все попытки связи безуспешны, несмотря, на присутствие в icq. Потратил время и потрепал нервы... Осталось только негативное впечатление.

Заявки фрилансеров

kameton
Виктор 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад