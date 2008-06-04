Нужна курсовая

Неоходимо написать курсовую по медицинскому товароведению.

Т.з. в приложении, вариант № 37

Оплата webmoney, либо наличными (если в Москве)

Стоимость проекта - одна тысяча рублей

Просьба ВНИМАТЕЛЬНО читать приложенный файл и реально оценивать свои возможности!!!

Оплата только по выполнении. Возможна постепенная оплата, т.е. после выполнения 50% работы, Вы присылаете мне то, что сделали, я плачу 50% стоимости, если половина этой работы сделана нормально.

Пишите в icq 2 3 4 5 6 5 4 4 7

И, если эту тему читают те, с кем я пытался работать раньше... мне надоело за Вами бегать! Если Вы стесняетесь сказать о том, что Вы не сможете сделать проект, то зачем подвязываться на работу?