Нужна курсовая по Технологии машиностроения с экономическими расчетами, чертежами и графиками. Выполнить нужно строго по требованиям.Во вложении не весь материал. Остальное вышлю на E-mail.т.к. весят много. Срок здачи курсовой до 28.01. 2011. Оплата 30% задаток, остальное после успешной здачи. Если преподы отдадут на доделку, значит доделываете. В институте стоит 3 программы Антиплагиат, так что с текстами тоже придется повозиться. Бюджет 300 руб. Работа для Экономического факультета. Сдаваться будет в электронном виде по Интернет.