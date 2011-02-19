Нужна преддипломная практика

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен3 заявки186 просмотров

Тема: Совершенствование системы обучения персонала на примере ресторана "Маленькая планета".

Коллектив небольшой человек 16-18.

Практика должна быть сориентирована как вторая глава диплома

Документы никакие не могут предоставить. Но анализе предприятия с меня будут требовать и форму 2, и другие финансовые расчеты. Это очень главное для руководителя.

Прикрепляю план практики и рекомендации

14 лет назад
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$40
5 дней
Спасибо за практику. Все вовремя, без нареканий и клиенту очень понравилось, а главное то, что нужные дополнения были приняты и исправлены очень быстро!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ксения отличная заказчица. Четкое задание оплата точно в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад