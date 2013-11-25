Здравствуйте! требуется автор для написания курсовой работы по психологии Особенности моторного развития у детей с ОНР требования стандартные (объем около 30 страниц, теория и практика) Работа нужна не позднее 3 декабря
Нужны дипломные и курсовые работы
Доброе время суток, мне нужны курсовые работы на тему:
предмет "Финансы и кредит, инвестиции"
1) Аудиторское доказательство и их роль в аудите
2) Концепция существенности в аудите
3)Закон об аудиторских деятельности в РК, его содержание, роль и значение в становлении и развитие аудита.
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