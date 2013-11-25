Нужны дипломные и курсовые работы

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Закрыт8 заявок165 просмотров

Доброе время суток, мне нужны курсовые работы на тему:

предмет "Финансы и кредит, инвестиции"

1) Аудиторское доказательство и их роль в аудите

2) Концепция существенности в аудите

3)Закон об аудиторских деятельности в РК, его содержание, роль и значение в становлении и развитие аудита.

11 лет назад
renat23
Ренат 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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