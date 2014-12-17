Нужно доделать диплом по юриспруденции

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка69 просмотров
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Добрый вечер!

Нужно переделать диплом!

Заказали. Сделали. Получился реферат, а переделать не знает как((( у самих времени нет!

Тема: "Ответственность за вред, причиненный ненадлежащим выполнением работ и услуг"

Ответ руководителя на диплом:

Нет выводов, не использованы диссертации, не установлен предмет, объект, цели, задачи, положения на защиту, процент оригинальности не менее 75 процентов.

Возьметесь или нет? Времени у нас мало!!!!!

9 лет назад
Wood86
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад