Нужно дописать диплом и сделать прогу к нему в 1с.

Здравствуйте,уважаемые фрилэнсеры.

Нужно дописать диплом.

Тема диплома: "Автоматизация расчета заработной платы сотрудников

Администрации Сиверского городского поселения средствами 1С: Бухгалтерия

7,7".

Уникальность работы не меньше 70% строго. Проверяем в системе антиплагиат.

Если уникальность диплома будет меньше 70%,то работа не принимается.

Так же самое главное:

К диплому нужно сделать прогу в 1С. В 1С обязательно. На этой проге строится весь диплом.

Интересует цена и срок?

Предоплат нет.

Все данные,что есть прикрепляю.

Ждем ваших откликов.

Прошу оставлять свои контакты для связи.

С уважением фирма Счастливый Студент.