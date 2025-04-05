Нужно написать диплом 35-55 листов

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Закрыт8 заявок70 просмотров

Нужно написать диплом 35-55 листов (от начала первого раздела и до последней страници последнего раздела) на тему "графический итнерфейс, концепт-арт персонажей и локаций для игрового проекта".

< 60% до 13 апреля. < 90-95% до 20 апреля.

Язык: Украинский. Итоговый файл: Word (.docx)

Написание дипломных работ
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