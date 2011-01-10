Любая тема по рофессиональная этика либо корпоративная культура Нужно придумать кейс по этике бизнеса. не более 5 лист.
Нужно написать реферат.
Здравствуйте,уважаемые фрилэнсеры.
Нужно написать реферат по предмету Статистика.
Интересует цена и срок.
Все,что есть прикладываю.
Предоплат нет.
2 условия:
1. РАБОТАЕМ ТОЛЬКО С АВТОРАМИ ИЗ РОССИИ.
2. С ЛЮДЬМИ БЕЗ ОТЗЫВОВ НЕ РАБОТАЕМ.
Оставляйте ваши контакты{ телефон-обязательно,либо скайп}.
Ждем ваших предложений.
С уважением фирма Счастливый Студент.
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