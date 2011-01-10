Нужно написать реферат.

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Закрыт1 заявка180 просмотров

Здравствуйте,уважаемые фрилэнсеры.

Нужно написать реферат по предмету Статистика.

Интересует цена и срок.

Все,что есть прикладываю.

Предоплат нет.

2 условия:

1. РАБОТАЕМ ТОЛЬКО С АВТОРАМИ ИЗ РОССИИ.

2. С ЛЮДЬМИ БЕЗ ОТЗЫВОВ НЕ РАБОТАЕМ.

Оставляйте ваши контакты{ телефон-обязательно,либо скайп}.

Ждем ваших предложений.

С уважением фирма Счастливый Студент.

14 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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