Нужно написать руководство пользователя в Word

Любой сайт от 5 страниц нужно полное описание всего, 35-40 страниц по ГОСТу без рамок

ТЗ

Сайт минимум 5 страничный

Отступы: слева 3 см, сверху снизу 2 см, справа 1 см. Без рамок. Красная строка 1,5 см

Шрифт times new roman 14 пунктов

Абзацный отступ 1,5 см

Букву ё нельзя использовать

Перечисления с маленькой буквы через среднее тире (–)

Любое тире как среднее тире (–)

Таблицы с названием типа "Таблица 2 [название]". Если таблица залазит на следующую страницу, то снизу у таблицы нет нижней границы, а на следующей странице у таблицы нет верхней границы

На таблицы и картинки ссылаться нужно в конце текста, а не прерывать его в середине. То есть в конце писать "[...] Представлено в соответствии с таблицей 2/рисунком 3"

Формулы пишутся посередине, а ещё у них есть номер в круглых скобках, который выравнивается по правому краю

Для перечисления пункт 1,5

Тектс прогаммы поедставлен в приложении а

В основном тексте интервал 2.0

После заголовков 10 пт перед абзацем

Разделы

1.1.4

2.1.2

2.3.1

2.3.2

2.3.3.

2.3.4

2.3.5 и тп