Требуется подготовить введение и заключение к готовой курсовой работе, а также написать реферат. Укажите основные идеи и выводы, соответствующие содержанию работы.
Нужно написать руководство пользователя в Word
Нужно написать руководство пользователя в Word
Любой сайт от 5 страниц нужно полное описание всего, 35-40 страниц по ГОСТу без рамок
ТЗ
Сайт минимум 5 страничный
Отступы: слева 3 см, сверху снизу 2 см, справа 1 см. Без рамок. Красная строка 1,5 см
Шрифт times new roman 14 пунктов
Абзацный отступ 1,5 см
Букву ё нельзя использовать
Перечисления с маленькой буквы через среднее тире (–)
Любое тире как среднее тире (–)
Таблицы с названием типа "Таблица 2 [название]". Если таблица залазит на следующую страницу, то снизу у таблицы нет нижней границы, а на следующей странице у таблицы нет верхней границы
На таблицы и картинки ссылаться нужно в конце текста, а не прерывать его в середине. То есть в конце писать "[...] Представлено в соответствии с таблицей 2/рисунком 3"
Формулы пишутся посередине, а ещё у них есть номер в круглых скобках, который выравнивается по правому краю
Для перечисления пункт 1,5
Тектс прогаммы поедставлен в приложении а
В основном тексте интервал 2.0
После заголовков 10 пт перед абзацем
Разделы
1.1.4
2.1.2
2.3.1
2.3.2
2.3.3.
2.3.4
2.3.5 и тп
Выбранный исполнитель
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