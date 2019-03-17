Нужно проверить и отредактировать курсовые работы

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки161 просмотр
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Есть определённое количество курсовых работ, которые нужно проверить и отредактировать, по заданным параметрам. В данный момент, курсовые работы идут по таким тематикам, как: банковское дело, сельское хозяйство, информатика и психология. По работе не должно возникать никаких сложностей, всё покажем и расскажем, если что-то не поймёте, поэтому если кого-то заинтересовал данный заказ, то писать на указанную почту.

5 лет назад
zxcvbn123
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад