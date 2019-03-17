Нужно проверить и отредактировать курсовые работы

Есть определённое количество курсовых работ, которые нужно проверить и отредактировать, по заданным параметрам. В данный момент, курсовые работы идут по таким тематикам, как: банковское дело, сельское хозяйство, информатика и психология. По работе не должно возникать никаких сложностей, всё покажем и расскажем, если что-то не поймёте, поэтому если кого-то заинтересовал данный заказ, то писать на указанную почту.