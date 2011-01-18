Необходимо выполнить дипломную работу по Технологиям продуктов общественного питания Тема диплома "Ресторан "Киев" на 100 мест Срок сдачи теоретической части работы - 15 февраля
Нужно сделать изменения к диплому. Срочная работа
Нужно доработать дипломную работу.
Время очень мало, 1 сутки максимум.
Нужен специалист по Экономической Кибернетике, или Экономических, Математических наук.
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