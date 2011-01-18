Нужно сделать изменения к диплому. Срочная работа

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки187 просмотров

Нужно доработать дипломную работу.

Время очень мало, 1 сутки максимум.

Нужен специалист по Экономической Кибернетике, или Экономических, Математических наук.

14 лет назад
rain_2011
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров