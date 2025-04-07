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Работу на тему

Станок токарно-винторезный 16В20

Специальность: Монтаж Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования. Сделать нужно в соответствии с ГОСТом и методическим указаниям. Нормконтроль и формулы расчета фундаментов прилагаются.

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