Нужно выполнить курсовую бухгалтерия

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Закрыт2 заявки111 просмотров

Нужно выполнить курсовую работу по бухгалтерскому учету (так же потребуются знания в области экономики и финансов). Составление баланса, плана. Работа срочная.

11 лет назад
ylunu
Юлия 
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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