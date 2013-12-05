Направление работы : Гуманитарные дисциплины Предмет : История Тема (описание работы) : Сталин и советская наука Объем :15-20 стр Срок сдачи (ДД.ММ.ГГ) : 16.12.13 Вид работы ...
Нужно выполнить курсовую бухгалтерия
Нужно выполнить курсовую работу по бухгалтерскому учету (так же потребуются знания в области экономики и финансов). Составление баланса, плана. Работа срочная.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен11 лет назад
АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО "ХХХХХХХХХ ХЛЕБ" ХХХХХХХХ обл. в книжке Савицкой 18 глава с 230 страницы расписано по очередности разделы их там 6 штук что должно входить в курсовую работу. ...Закрыт11 лет назад
- $500
Необходим постоянный автор,который планирует стабильно работать дистанционно и стабильно получать оплату. Ответственный, не халтурщик,а главное компетентен в экономических и юридических дисциплинам. Необходимо делать все поправки до сдачи. Одноразовые проекты не интересуют,только долгосрочное сотрудничество,необходимо быть ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Требуется автор по специальностям ПГС, работа есть и приступить можно сейчас. Очень нужен специалист ЖБК, и так далее же по другим специальностям Предлагаем: - Стабильная оплата - ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать диплом. Тема: Методика изучения БД в профильном курсе «Информатика и ИКТ» Объем: 65 стр. Уникальность от 75% по системе антиплагиат. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Pa3pa6oткa Mepoпpиятий пo yпpaвлeнию тeкyчecтью пepcoнaлa (нa пpиMepe OOO) 80 страниц преддиплом на 35 стр использовать во второй главе по-максимуму по главам сначала план на утверждение 2 мес ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Тема диплома: Модернизация судовой энергетической установки судна проекта 758АМ(ОТА). Узловой вопрос: Замена главных двигателей 6NVD-48 на двигатели 6ЧН21/21. Желтым цветом выделена тема диплома. + прикреплен материал по работе. В Доп. материалах в ...Закрыт11 лет назад
Нужно написать курсовую по возрастной психологии на укр.языке. Тема: "Роль середовища в психічному розвитку дитини першого року життя". Объём - 50-60 стр. Уникальность 70%. Срок - 2-3 недели. Методичку вышлю. Пишите цены. Оплата желательно на ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Налоговое право требования во вложении 80+ анти 77% сдача по главамЗакрыт11 лет назад
объем РАБОТЫ 90+приложения АП 76% 1 глава 10-11.12, 2 глава 17- 18.12 вся работа 24-25.12Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен11 лет назад