Обзор лит-ры для научной мед статьи

Требуется найти данные на тему «Социальная адаптация и копинг-стратегии больных с аритмиями (нарушениями ритма сердца) и электрокардиостимуляторами (ЭКС)»

Объем сколько получится (достаточно несколько страниц) и список использованной литературы. Желательно не только российские, но и иностранные авторы.

Копинг-стратегии по-другому могут называться копинг-поведение, копинг-механизмы, механизмы совладания со стрессом, совладание с болезнью.

Социальная адаптация подразумевает трудовой статус, образование, инвалидность, семейный статус, все, что удастся найти.

Электрокардиостимуляторы, электрокардиостимуляция, пейсмекеры, искусственный водитель ритма сердца

Литература должна быть последних лет (самое старое 1995–2000 г.) Список должен быть оформлен по ГОСТ

Оформление выглядеть должно так примерно: «В настоящее время в литературе широко освещены вопросы качества жизни больных с заболеваниями органов кровообращения (Воронков Л.Г., 2010; Радченко Г.Д., 2008; Luttik M.L., Lesman-Leegte, Jaarsma T., 2009; Гельцер Б.И., 2002), а в педиатрии имеются лишь единичные работы (Баранов А.А., 2005; Валиуллина С.А., 2005; Богмат Л.Ф., 2007; Баранов А.А., 2008). Отечественные исследования немногочисленны, кроме того, практически отсутствуют популяционные медико-социальные исследования и не существует национальных методик оценки качества жизни (Толмачева С.Р., Богмат Л.Ф., Рак Л.И., 2012).

Н.Н. Петрова и А.В. Белякова (1998) отмечают, что у детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы особенно страдает психическое состояние, в значительной степени связанное с психологическим здоровьем семьи, где воспитывается больной ребенок».

Список использованной литературы: 1.

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