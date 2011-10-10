Необходимо выполнить работу до 14 октября по экономической конъюнктуре на тему "Обзор общехозяйственной конъюнктуры Испании в 2010 году и прогноз на 2011 год". Работа должна состоять из главной части "Обзор общехозяйственной конъюнктуры Испании в 2010 году и прогноз на 2011 год" (объем 3-4 страницы), приложения! Примерную работу можно увидеть в прикрепленном файле! Также необходимое статистическое издание (периодическое) "International Financial Statistics Yearbook, International Monetary Fund" за 2007 и 2010 гг.имеется в электронном виде! Оплата гарантирована за качественный добросовестный труд!