Оформление списка литературы согласно ГОСТ Украины

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен11 заявок270 просмотров
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Есть список работ - 120 штук. В основном все они представлены файлами в электронном виде. Нужно составить СПИСОК ИСТОЧНИКОВ согласно ГОСТ Украины.

9 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
16 дней назад
Выбранный исполнитель
Dionisios
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$12
5 дней
Антон, отлично справился с работой, рекомендую к сотрудничеству!
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