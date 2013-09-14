Охрана труда

Требуется написание реферата на тему "Производство по огранке полудрагоценных камней". Объем 3-5 страниц 14 пт Times в MS Word-е. Ориентировочный план реферата: Вступление 1. Закупка сырья (неограненные камни - сапфир, гранат, изумруд, топаз, аметист и др., страны-поставщики, ...
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Сделать 4 раздел к дипломной работе по охране труда. Есть методичка. Данные для анализа есть. Предпочтения отдаются авторам из Украины (на укр. языке).
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