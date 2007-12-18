Олимпиадная задача (Turbo Pascal)

Нужно решить задачу. Найти закон распределения разности двух независимых равномерных случайных величин X1-X2, Xi~U(0,1), i=1,2.
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Нужно сделать олимпиадную задачу по информатике на языке Turbo Pascal
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Привожу текст задания на украинском языке:
Як відомо фермер Дієтенко і Вампіров постійно конурували один з одним. Кожен хотів довести іншому що його кролики кращі. Але у звязку з тим що обидва мали не аби який хист до математики просто шукати найбільшого кролика їм було не цікаво, тому найкращим вважався той кролик вага якого виражалася простим числом та при цьому сумма цифр цього числа була як умога більшою. при перевірці фермери вибрали по n своїх кроликів. допоможіть фермерам розвязати цю суперечку і вибрати найкращого кролика.
вх.
у першому рядку текстового файла z3.dat містиця число н - ксть кроликів, яких представив кожен фермер (значення n не перевищує 1000).
далі слідують 2*n-рядків, у кожному з яких записано масса 1 кролика. для зручності фермери записували масу кролика у грамах, тому всі числа натуральні.
причому у перших n рядках записані данні про кроликів фермера Вампірова , а в наступних n рядках кролики фермера Дієтенка
Приклад 1:
вихідні дані:
у перший рядок текст. файлу z3.sol запишіть букву V, при умові якшо переміг фермер вампіпров, або букву D якщо Дієтенко. у другий рядок запишіть масу кролика переможця.
якщо у жодного кролика маса не буде виражатися простим числом, або маса кроликів переможців у фермерів співпадають у файл z3.sol запишіть єдиний рядок що містить слово "Draw".
Приклад вх. і вих.данних:
z3.dat:
4
1123
9551
2252
951
5921
1129
1893
2854
z3.sol:
V
9551
приклад №2: z3.dat:
2
2682
1986
8910
1000
z3.sol: Draw
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