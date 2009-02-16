Оптимальная схема размещения грузопотока.

Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Требуется выполнить небольшую курсовую работу по Мировой экономике на одну из следующих тем (по выбору): 1. Транснациональные банки в период мирового финансового кризиса. 2. Транснациональные корпорации в период мирового финансового кризиса. Объем работы - 25стр. Уважаемые авторы, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Курсовая работа, требования в методичке, нужны два варианта - 83,84
От вас срок, стоимость
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $30
Написать хороший диплом на тему: Совершенствование учета, анализ и нормативно-правовое регулирование кредитов и займов в коммерческом банке. План работы утвержден, методические указания имеютсяЗавершен15 лет назад
Предмет: психология семьи Тема работы: Выбор будущего партнера Объем работы: 30 стр 6.Срок выполнения: 21 февраля Дополнительные пожелания: в курсовой нужны гипотеза, цели, задачи, описать процесс поиска и выбора супруга, мотивы выбора будущих супругов и т.д. список литературы не ...Рефераты, Курсовые и Дипломы12 заявокЗакрыт15 лет назад
По психологии Предмет: Социальная психология Тема работы: Влияние условий мегаполиса на психику человека и ребенка Объем работы: 25 листов Срок выполнения: 19 февраля рассмотреь не менее 5 - 6 источников по теме, обосновать актуальность темы. Стоимость 300 руб. Яндекс деньги.Закрыт15 лет назад
Требуется написание диплома по теме: "Управление капиталом предприятия" Срок - 14 дней. Имеется методичка, вышлю исполнителю.Завершен15 лет назад
Доброго дня! Предмет: "Ценные бумаги" Нужно выполнить расчетную работу "Расчет и анализ надежности и доходности финансовых вложений" Задание в методичке. Цена: 300 руб.Закрыт15 лет назад
- $40
Необходимо написать введение. теоретическую часть и часть заключения по данной главе. Естественно приложить список использованной литературы. Предмет психология. Срок до 5 марта. Оплата 1500 руб. Объем 40 листовЗакрыт15 лет назад
- $25
Необходимо выполнить курсовую. Тема: Условные факты хозяйственной деятельности.... план условный. от него можно отойти. Оформление работы по госту. Поля: л 25 мм. п 15 мм. в 20 мм. н 25 мм. Шрифт 14. интервал 1.5 Объем 40 стр. Написать нужно ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Ув. фрилансеры, добры день. Необходимо написать Access. Укажите цену и сроки. Спасибо.Рефераты, Курсовые и Дипломы18 заявокЗакрыт15 лет назад
Приветствую всех. Необходимо в короткие сроки выполнить курсовой проект по предмету "Теория автоматов". Задание смотрите ниже: На вход автомата поступает непрерывная последовательность букв z1, z2 и z3, составляющих входной алфавит Z. На выходе автомата в дискретные ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт15 лет назад