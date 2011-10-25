Организация, нормирование и оплата труда

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вуз МГСУ.

имеется неправильно сделанная курсовая, есть правильный образец и методичка. Необходимо сделать в короткие сроки (до 28-го)

всего необходимо 3 варианта, но хотяб один былоб совсем неплохо

14 лет назад
elchat
41 год
19 лет в сервисе
Была
2 года назад

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