всё приложил срок 31 октября смотрите наши отзывы на free-lance.ru!!!
Организация, нормирование и оплата труда
вуз МГСУ.
имеется неправильно сделанная курсовая, есть правильный образец и методичка. Необходимо сделать в короткие сроки (до 28-го)
всего необходимо 3 варианта, но хотяб один былоб совсем неплохо
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