Организация приема и обслуживания в гостинице

тема: Служба приема и размещения-функциональные обязанности.

Оригинальность работы 65%

Оформление:

Работа оформляется на машинописной бумаге формата А 4 (с одной стороны Листа) либо в рукописном (обязательно читаемом), либо машинописном варианте (14 размер, не более 1, 5 интервал между строк).

Работа должна содержать:

1. Титульного листа (приложение 1).

2. Оглавления – с перечислением пунктов изложения работы.

3. Введения (не более 1 стр.), где раскрывается поставленная проблема, актуальность, пути решения.

4. Основной части, в которой раскрывается содержание работы (не более 10-15 стр).

5. Заключения, содержащего выводы и рекомендации (не более 1 стр.).

6. Списка использованной литературы (обязательно).

7. Приложения – если есть материал.

Разрешается использование иллюстраций в компьютерном варианте, наклейки или схемы от руки (не обязательно по линейке).

Общий объем работы не более 20 стр.