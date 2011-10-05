Расчетная курсовая по предмету статика. http://files.mail.ru/JO31D1 Нужно сделать доработки по задаче - сама задача в файле. Требования к доработке в архиве Пришла по решению следующая обратная ...
Организация приема и обслуживания в гостинице
тема: Служба приема и размещения-функциональные обязанности.
Оригинальность работы 65%
Оформление:
Работа оформляется на машинописной бумаге формата А 4 (с одной стороны Листа) либо в рукописном (обязательно читаемом), либо машинописном варианте (14 размер, не более 1, 5 интервал между строк).
Работа должна содержать:
1. Титульного листа (приложение 1).
2. Оглавления – с перечислением пунктов изложения работы.
3. Введения (не более 1 стр.), где раскрывается поставленная проблема, актуальность, пути решения.
4. Основной части, в которой раскрывается содержание работы (не более 10-15 стр).
5. Заключения, содержащего выводы и рекомендации (не более 1 стр.).
6. Списка использованной литературы (обязательно).
7. Приложения – если есть материал.
Разрешается использование иллюстраций в компьютерном варианте, наклейки или схемы от руки (не обязательно по линейке).
Общий объем работы не более 20 стр.
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