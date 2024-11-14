Задача заключается в создании и автоматизации базы данных для компании по ремонту техники с интеграцией данных из систем remonline и binotel. Необходимо перейти от использования Google Sheets к базе данных, сохранив текущие отчеты и улучшив визуализацию. В будущем планируется создавать новые отчеты на основе данных из указанных систем. Ожидается описание понимания задачи, сроков и стоимости реализации от исполнителей.
Основы анализа больших данных
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