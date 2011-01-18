Отчет о педагогической практике по психологии

$40
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Закрыт4 заявки162 просмотра

Место прохождения практики-Красноярский металургический техникум

срок до 24.01

что методика - социометрия должна обязательно быть в практике

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$40
3 дня

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altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад