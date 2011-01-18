Тема: Учет основных средств МП дорожное ремонтно-строительное предприятие. нужно сделать отчет по практике к 01.02 диплом нужен к марту месяцу.
Отчет о педагогической практике по психологии
Место прохождения практики-Красноярский металургический техникум
срок до 24.01
что методика - социометрия должна обязательно быть в практике
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