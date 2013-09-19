Отчет о прохождении практики "Экономика"

преддипломная практика (отчет по практике) по специальности "антикризисное управление", подробности во вложении!
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Нужен отчет о прохождении учебной практики "Экономика". Отчет не менее 20 листов. Срок две недели.
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