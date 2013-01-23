Отчет по дипломной работе

$66
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка131 просмотр
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Требуется написать отчет по дипломной работе в соответствии с предоставляемыми методическими требованиями. Программная часть уже написана (сайт). Методические требования находятся в прилагаемом файле. Так же нужен доклад на защиту листа 3 – 4 и презентация объемом 15 – 20 слайдов. Срок выполнения 7 дней с момента взятия заказа.

11 лет назад
Mid1987
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад