Отчет по практике

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Закрыт3 заявки165 просмотров

«Налоги и сборы с физических лиц»

«Налоги и сборы с юридических лиц»

Чётко по оглавлению в приложении необходим отчёт по практике в налоговой инспекции (ИФНС России) срок 7 дней.

Объём: не менее 100 листов А4

Шрифт: 12, Times New Roman

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14 лет назад
Vladik2008g
Влад 
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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