Отчет по практике

$35
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки89 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать отчет по практике

Имеется содержание отчета и список рекомендуемой литературы. Тема: "Литейное производство черных и цветных металлов"

12 лет назад
imogen
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$35
4 дня
Спасибо! Заказ выполнен на отлично!
Спасибо Альберту за интересный, хотя и сложный проект и моментальную оплату. Рекомендую как грамотного и честного заказчика