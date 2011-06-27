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Нужно сделать отчет по практике
Имеется содержание отчета и список рекомендуемой литературы. Тема: "Литейное производство черных и цветных металлов"
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