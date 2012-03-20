Отчет по практике

Диплом с практикой!!! Тема: Управление прибылью на предприятме на примере ЗАО "Банк Русский Стандарт". Нужен план. Объем: 75-85 стр. Оригинальность: 60-70% Срок по практике: до 26 марта. Срок по диплому: до 26 марта 1 и 2 главу, остальное до 25 апреля. Просьба ...