Отчет по практике

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Вид работы: Отчет по практике

Предмет: Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Тема работы: Крестьянское (фермерское) хозяйство

Количество страниц: 30

Срoк сдачи: 20-03-2012

Дополнительные требования: Есть конкретное предприятие с официальными документами и данными

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12 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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