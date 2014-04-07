Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ. Требуется выполнение дипломной работы для СГА по дисциплине “ Юриспруденция “ Тема работы - "Полиция в системе правоохранительный органов" Все методические и дополнительные материалы – можете скачать по ссылке – http://yadi.sk/d/yv8V2ITXPhWki Объем работы ...
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Необходимо написать отчет по практике, дневник, характеристику и календарный план.
Дисциплина: Информатика и вычислительная техника
Объем 20-25 страниц.
Информация об организации: "ЗАО «ТОУЭР» занимается обслуживанием офисного здания. В штат предприятия входят службы: вентиляции, сантехники, электрики, плотники, отделочники, телефонии и др. Студент, непосредственно, занимается слаботочкой: пожарная сигнализация, система доступа, видеонаблюдение, компьютерные, телефонные сети и т.д." Сроки прохождения практики с 7.04.2014 по 19.05.2014.
Методические рекомендации, задание и приложения имеются.
Срок сдачи 16 мая.
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