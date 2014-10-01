Отчет по практике (6497)

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Завершен3 заявки136 просмотров

отчет по производственной практике

Объем: 20 стр.

Срок - 23.08.14

Высылаю методичку и отчет одногруппника в качестве образца.

11 лет назад
redkaja
38 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

stars21
44 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$30
4 дня
Спасибо за Вашу оперативность и качество.
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stars21
44 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
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