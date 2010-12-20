Отчет по практике бух.учет

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Вид работы: Отчет по практике

Предмет: бух учет

Тема: Отчет по преддипломной практике

Требования к работе:

Согласно МУ

отчет выполняется по ООО"Ярстройсервис"

оптовая торговля строй материалами.

Приложить отчетность за 2 периода.

Объем работы:40-50 страниц с приложениями

Дата выдачи заказа клиенту: 20.12.2010 06:00

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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Нет заявок фрилансеров