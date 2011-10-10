Отчет по практике, экономика труда

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Закрыт4 заявки123 просмотра

Необходимо выполнить отчет по практике

Методичку прикрепляю

Срок 5-7 дней

14 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$30
3 дня

Заявки фрилансеров

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад