Отчет по практике ГМУ

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Завершен3 заявки153 просмотра

Необходим отчет по учебно–ознакомительной практике.

Практика длилась две недели, с 1 по 14 июля в управе района Филевский парк, отдел: Социальной политики.

Необходимо составить отчет листов на 15, можно меньше.

Методические указания прилагаются.

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Срок исполнения до 14 дней

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13 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$20
7 дней
Григорий в очередной раз приятно удивил на 100% качественно выполненной работой, причем намного раньше установленного срока! Мои рекомендации и большое спасибо!
Елена – заказчик, достойный уважения и наследования. Спасибо за предоставленную работу

Заявки фрилансеров

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад