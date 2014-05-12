Отчет по практике (маркетинг) (6194)

Тема: Комплексный анализ маркетинга предприятия

Объем - 30-35 стр.

Срок - месяц

1. Общая характеристика предприятия (организации, фирма)

- полное название предприятия;

- историческая справка о создании и развитии предприятия;

- форма собственности, отраслевая принадлежность;

- ведомственная подчиненность

- характер деятельности;

- анализ основных технико-экономических показателей предприятия за последние 5 лет;

- состав комплекса технических средств (КТС) и предложения по улучшению их использования;

- цели и задачи маркетинга на предприятии;

- показатели плана развития предприятия, механизм их разработки.

2. Организация маркетинга:

- схема организационной структуры управления предприятием (ОСУ);

- анализ места службы маркетинга в ОСУ;

- схема организационной службы маркетинга и функциональное разделение труда;

- характеристика типа маркетинговой структуры;

- на основе изучения функций службы маркетинга и должностных обязанностей работников разработать схему информационных взаимосвязей службы маркетинга с другими структурными подразделениями предприятия;

- предложения по совершенствованию организации маркетинговой службы (дать обоснование);

3. Маркетинговая среда предприятия:

- рынок сбыта готовой продукции (внутренний, внешний);

- основные поставщики, объемы и структура поставок;

- потребители (розничные и оптовые).

4. Маркетинговые исследования рынка и возможностей предприятия:

- цели, задачи, направления рыночных исследований;

- методика их проведения;

- основные исходные данные;

- результаты, их использование в деятельности предприятия;

- механизм исследования возможностей предприятия и направления использования полученных результатов.

5. Товарная политика:

- представить товарный ассортимент и дать его характеристику (широта, глубина, сопоставимость и т.п.);

- проанализировать изменение товарного ассортимента за последние 5 лет;

- изучить методику формирования товарного ассортимента (производственной программы) на предприятии и направления его ассортиментной стратегии;

- дать характеристику жизненного цикла товара (на примере конкретного товара);

-оценить долю основных категорий товара с использованием матрицы БКГ;

- упаковка и маркировка производимых товаров;

- роль службы маркетинга в создании нового товара;

- использование товарных знаков;

- гарантии и сервисное обслуживание клиентов;

- проанализировать применяемую методику оценки конкурентоспособности товаров предприятия (на примере 2-х товаров) и дать предложения по ее совершенствованию.

6. Ценовая политика:

- методики формирования цен (привести примеры расчета цен);

- ценовая политика предприятия;

- факторы, определяющие решения по ценам;

7. Политика распределения:

- анализ используемых каналов распределения предприятия (составить схему и описать взаимодействия с конкретными посредниками);

- проанализировать структуру системы распределения предприятия:

? оптимальное время поставки с учетом затрат и доходов;

? количество пунктов поставки, их величина и места расположения;

? используемые транспортные средства, их эффективность;

? упаковка товара с учетом требований распределения

8. Коммуникационная политика:

- изучить виды и средства рекламы, используемых предприятием;

- проанализировать методики составления рекламного бюджета;

- методы оценки эффективности рекламы;

- инструменты стимулирования сбыта;

- изучить использование персональной продажи и использование пропаганды.

9. Стратегическое планирование

-изучить оперативное стратегическое планирование на предприятии;

-дать оценку развития предприятия на основе стратегических матриц

есть знакомый ИП, который может поставить штамп на договор по практике, и на дневник, у него есть розничный маленький магазин и кондитерская (маленькая) в сельской местности, кондитерская поставляет продукцию в магазин и по району, к практике прилагается методичка. Университет аграрный. или есть вариант написать практику по Автотранспортному предприятию. что будет дешевле?

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