Отчет по практике (маркетинг) (6194)

Тема: Автоклав для гидрогенизации жиров Объем - 20 стр. Срок - 12.05.14 .Автоклав для гидрогенизации жиров Масса загружаемого сырья 7т Масло подсолнечное. 4 Пункт расчетной части делать не надо. 3 пункт графической части делать не надо. А1 Лист ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема: Комплексный анализ маркетинга предприятия
Объем - 30-35 стр.
Срок - месяц
1. Общая характеристика предприятия (организации, фирма)
- полное название предприятия;
- историческая справка о создании и развитии предприятия;
- форма собственности, отраслевая принадлежность;
- ведомственная подчиненность
- характер деятельности;
- анализ основных технико-экономических показателей предприятия за последние 5 лет;
- состав комплекса технических средств (КТС) и предложения по улучшению их использования;
- цели и задачи маркетинга на предприятии;
- показатели плана развития предприятия, механизм их разработки.
2. Организация маркетинга:
- схема организационной структуры управления предприятием (ОСУ);
- анализ места службы маркетинга в ОСУ;
- схема организационной службы маркетинга и функциональное разделение труда;
- характеристика типа маркетинговой структуры;
- на основе изучения функций службы маркетинга и должностных обязанностей работников разработать схему информационных взаимосвязей службы маркетинга с другими структурными подразделениями предприятия;
- предложения по совершенствованию организации маркетинговой службы (дать обоснование);
3. Маркетинговая среда предприятия:
- рынок сбыта готовой продукции (внутренний, внешний);
- основные поставщики, объемы и структура поставок;
- потребители (розничные и оптовые).
4. Маркетинговые исследования рынка и возможностей предприятия:
- цели, задачи, направления рыночных исследований;
- методика их проведения;
- основные исходные данные;
- результаты, их использование в деятельности предприятия;
- механизм исследования возможностей предприятия и направления использования полученных результатов.
5. Товарная политика:
- представить товарный ассортимент и дать его характеристику (широта, глубина, сопоставимость и т.п.);
- проанализировать изменение товарного ассортимента за последние 5 лет;
- изучить методику формирования товарного ассортимента (производственной программы) на предприятии и направления его ассортиментной стратегии;
- дать характеристику жизненного цикла товара (на примере конкретного товара);
-оценить долю основных категорий товара с использованием матрицы БКГ;
- упаковка и маркировка производимых товаров;
- роль службы маркетинга в создании нового товара;
- использование товарных знаков;
- гарантии и сервисное обслуживание клиентов;
- проанализировать применяемую методику оценки конкурентоспособности товаров предприятия (на примере 2-х товаров) и дать предложения по ее совершенствованию.
6. Ценовая политика:
- методики формирования цен (привести примеры расчета цен);
- ценовая политика предприятия;
- факторы, определяющие решения по ценам;
7. Политика распределения:
- анализ используемых каналов распределения предприятия (составить схему и описать взаимодействия с конкретными посредниками);
- проанализировать структуру системы распределения предприятия:
? оптимальное время поставки с учетом затрат и доходов;
? количество пунктов поставки, их величина и места расположения;
? используемые транспортные средства, их эффективность;
? упаковка товара с учетом требований распределения
8. Коммуникационная политика:
- изучить виды и средства рекламы, используемых предприятием;
- проанализировать методики составления рекламного бюджета;
- методы оценки эффективности рекламы;
- инструменты стимулирования сбыта;
- изучить использование персональной продажи и использование пропаганды.
9. Стратегическое планирование
-изучить оперативное стратегическое планирование на предприятии;
-дать оценку развития предприятия на основе стратегических матриц
есть знакомый ИП, который может поставить штамп на договор по практике, и на дневник, у него есть розничный маленький магазин и кондитерская (маленькая) в сельской местности, кондитерская поставляет продукцию в магазин и по району, к практике прилагается методичка. Университет аграрный. или есть вариант написать практику по Автотранспортному предприятию. что будет дешевле?
Файл прикреплен.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
Тема: Финансовый анализ Объем - 25 стр. Срок - 11.05.14 Нужен финансовый анализ любого действующего предприятия/фирмы. Работа должна содержать практические расчеты и выводы без рассмотрения теоретических вопросов. 1. титульный лист (приложение А) 2. задание (приложение Б) 3. реферат (аннотация) 4. актуальность 5. список использованных ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Информация по заказу Тема работы дискуссии в Коминтерне по вопросам китайского комунического движения 1920е годы Тип работы курсовая Объем работы 40 Предмет работы история Срок исполнения 2014-05-12 Ваши пожелания к работе Введение Раздел 1.Разработка стратегии и тактики китайского комунического движения (1921-19250 Раздел 2.Племика в ВКП(б) и Коминтерне ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходим перевод реферата (7-10 листов) с английского на латышский язык , тема турмзма.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Тема: Технология ремонтно-строительных Объем работы: 30 стр. Кол-во чертежей: 2 Прошу вас рассмотреть проект на возможность выполнения. Готов ответить на все ваши вопросы, пишите!Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Бюджeтиpoвaниe дeятeльнocти opгaнизaции и пyти eгo coвepшeнcтвoвaния нужна 2 глава, пункты 2.2 2.3 2.4 план утвержден, тема утверждена, методичка есть, сайт с отчетностью предприятия есть есть 1 глава детальное задание тут: http://yadi.sk/d/CbTATgUFP44Ba до 12 мая стоимость?Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
Курсовая Тема "Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами" 25-40 страниц Сдать нужно 12.05.14 теория и практика(план аудиторской проверкиРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Бизнес-план собственной гостиницы Дипломная, 70 страниц Методичка в приложенном файле Необходимо сначала подготовить план для согласования, после этого только приступаем к работе. Сроки - дней 10Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Тема-Учет и анализ формирования информации о доходах и расходах организации. Срок-15 дней Объем- 50 стр без приложений Ап-70% Есть утвержденный планРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт10 лет назад