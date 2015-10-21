Отчет по практике по бух учету

Добрый день! срок – сегодня до 00.00 Тема: Обоснование и разработка учетной политики – фундаментальной основы организации бухгалтерского учета Тип работы: Отчет по практике Кол-во страниц: 25 Шрифт: 12 pt Дополнительная информация: Торговая компания ООО"Вителия" на ОСНО покупка и продажа бутылированной воды,чай,кофе,сахар,пластиковая посуда, кулера. Торговых и выставочных площадей нет,реализация товара со склада и интернет магазин (Торговым налогом не облагаемься). Адрес сайта:www.vitelia.ru/. практика была с 28.09.15 по 12.10.15. Отчет нужен к утру 22.10.15. Один собственник. Штат 10 человек. Устав 10000руб. должен быть полный комплект дневник и графин И еще компания не используют счета 42 и 16,15