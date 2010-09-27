Отчет по практике по финансовому менеджменту

Вид работы: Отчет по практике

Предмет: Финансовый менеджмент

Тема: Отчет по практике ООО ТД "БФК-Енисей"

Требования к работе:

Согласно МУ

МУ будет направлено специалисту на электронную почту

Выполнить к 27.09.2010 (утро)

исправить года в балансе на 07,08,09 и соответственно все расчеты в отчете должны быть за 07,08,09гг

Практику проходила с 7 июня по 20 июня