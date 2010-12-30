Отчет по практике по менеджменту

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Закрыт3 заявки121 просмотр

Практику проходила клиентка два месяца, ноябрь - декабрь. дневник обязательно. Организация СибРемСторой.

срок до 08.01.

вышлю на почту методичку

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров