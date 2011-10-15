Отчет по практике. Приватно для М. Русаковой

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка135 просмотров

Задание прикреплено

отчет+дневник+характеристика

объем отчета 15 страниц

антиплагиат 85%

цена 500 р.

срок 27.09 до обеда

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$16
4 дня
Отличная работа
Очень довольна сотрудничеством! Оплата не просто вовремя, а даже раньше срока! Огромное спасибо!

Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад