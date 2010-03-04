Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.
Отчет по практике в виде курсовой-автоматизация
Тема "Автоматизация приема заказов в компании по продаже пластиковых окон ООО"Понарама"
Введение
1.1. Технико-экономическая характеристика предметной области и предприятия. Анализ деятельности ООО"Понарама"
1.1.1. Характеристика предприятия и его деятельности
1.1.2. Организационная структура управления предприятием
1.2. Характеристика комплекса задач, задачи и обоснование необходимости автоматизации
1.2.1. Выбор комплекса задач автоматизации и характеристика существующих бизнес процессов
1.2.2. Определение места проектируемой задачи в комплексе задач
1.2.3. Обоснования необходимости использования вычислительной техники для решения задачи
1.3. Анализ существующих разработок и выбор стратегии автоматизации ООО"Понарама"
1.3.1. Анализ существующих разработок для автоматизации задачи
1.3.2. Выбор и обоснование стратегии автоматизации задачи
1.3.3. Выбор и обоснование способа приобретения ИС для автоматизации задачи
1.4. Обоснование проектных решений
1.4.1. Обоснование проектных решений по техническому обеспечению
1.4.2. Обоснование проектных решений по информационному обеспечению
1.4.3. Обоснование проектных решений по программному обеспечению
1.5 Основные компетенции, приобретенные в ходе практики
Заключение
Приложения
Список литературы
Объем 30-40 страниц
Оригинальность 85-100%
Подробнее по содержанию каждого пункта плана написано в методичке.
Цена 800 рублей
Срок 7 марта вечер,8 марта утро
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