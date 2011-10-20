Отчет по преддипломной практике

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Закрыт4 заявки196 просмотров

Необходим отчет по преддипломной практике по теме "Методы и средства защиты информации в сетях"

14 лет назад
lomalkin
Дмитрий 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$30
3 дня

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад