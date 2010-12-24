Отчет по преддипломной практике (менеджмет)

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Здравствуйте!

Необходимо выполнить отчет по преддипломной практике ("Менеджмент предприятия").

Написать сам отчет + заполнить Дневник практики

По предприятию есть Устав и баланс за три года.

Более подробно выранному исполнителю.

Сроки - 24.12.2010 до 22.00

14 лет назад
LMV
49 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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