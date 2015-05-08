Срочно требуется написать диплом по военной педагогике без оригинальности Дополнительная информация тут - https://www.evernote.com/shard/s321/sh/3566f6a3-dd23-44c6-b4ee-667720a381a9/68fa4133bb275546
Отчёт по практике "Выполнение работ по рабочей профессии «ПОВАР»
Нужно написать отчёт по практике Выполнение работ по рабочей профессии «ПОВАР». Вопросы прилагаются. Ответ на каждый вопрос на новой странице, всё расписать по подразделам.
Ответы к таблице 3.2 в прикреплённом документе. Писать в ворде.
В общей сложности получается 35-40 страниц.
Уникальность от 70%.
Нужен исполнитель, который знаком с технологией общественного питания и может написать всё реально.
Можно сделать рерайт с похожего документа, на ваше усмотрение.
Только через безопасную сделку.
Оплата 800 рублей.
Ждём заявок.
Заявки фрилансеров
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