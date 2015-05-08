Отчёт по практике "Выполнение работ по рабочей профессии «ПОВАР»

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Нужно написать отчёт по практике Выполнение работ по рабочей профессии «ПОВАР». Вопросы прилагаются. Ответ на каждый вопрос на новой странице, всё расписать по подразделам.

Ответы к таблице 3.2 в прикреплённом документе. Писать в ворде.

В общей сложности получается 35-40 страниц.

Уникальность от 70%.

Нужен исполнитель, который знаком с технологией общественного питания и может написать всё реально.

Можно сделать рерайт с похожего документа, на ваше усмотрение.

Только через безопасную сделку.

Оплата 800 рублей.

Ждём заявок.

10 лет назад
olga-orlova19
Ольга 
53 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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