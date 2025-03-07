Отчёт по учебно ознакомительной практике

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Закрыт1 заявка33 просмотра

Нужно сделать другое оформление, сам текст уже написан!!!

1. Оформить строго по методичке.

2. Добавить выводы в конце подглав глав 1,2

3. Переделать титульник как в методичке

4. Дополнить заключение так чтобы вышло 2 страницы


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Microsoft WordНаписание курсовых работ
месяц назад
dankYbat
Вова 
24 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
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Анастасия
 
24 года
месяц в сервисе
Была
12 дней назад
месяц назад