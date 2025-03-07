Требуется выполнить несколько заданий по WordPress для колледжа. В файлах предоставлено полное описание задач. Необходимо учесть все детали и требования для успешного выполнения.
Отчёт по учебно ознакомительной практике
Нужно сделать другое оформление, сам текст уже написан!!!
1. Оформить строго по методичке.
2. Добавить выводы в конце подглав глав 1,2
3. Переделать титульник как в методичке
4. Дополнить заключение так чтобы вышло 2 страницы
ДЕДЛАЙН: до 9 УТРА.
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