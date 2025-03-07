Необходимо выполнить домашнее задание по информатике, состоящее из двух частей. Первая часть: создание web-страницы с расписанием на неделю, включая фоновое изображение и таблицу. Вторая часть: исследование работоспособности сотрудников в зависимости от времени выполнения задания, с построением диаграмм и расчетами в табличном редакторе. Все работы должны быть заархивированы и отправлены на проверку.